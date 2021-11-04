People’s baut Wien Angebot aus

Peoples Viennaline

Die Regionalfluglinie People's baut ab 19. November 2021 das Angebot am Wochenende zwischen Wien und Altenrhein weiter aus.

Ab dem 19. November 2021 werden zusätzliche Flüge am Freitag und Sonntag zwischen Wien und Altenrhein angeboten. Ergänzend bietet People's jeweils am Freitagnachmittag einen Wien-Altenrhein respektive am Sonntagnachmittag einen Altenrhein-Wien Flug an.

„Diese Frequenzerhöhung ermöglicht insbesondere den in der Bodensee-Region ansässigen Wien-Kunden die Option, die klassische Wochenendverbindung gezielt zu nutzen. Wir unterstreichen damit die Notwendigkeit einer flexibleren Reiseplanung für unsere Gäste", so Thomas Krutzler, CEO der People's Air Group.