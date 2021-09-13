People’s baut Flugangebot aus

Peoples Embraer E170 (Foto: Peoples)

People’s bietet ab dem 13. September 2021 wieder mehr Flüge auf der Strecke Altenrhein-Wien an und gibt neue Winterdestinationen bekannt.

Ab Mitte Januar 2022 fliegt People’s zudem Ski-Charterflüge aus Dänemark und Schweden nach Altenrhein, wie die Airline heute mitteilt.

Die erfreuliche Nachfrageentwicklung veranlasst die People’s Geschäftsleitung, die Frequenzen auf der Strecke Altenrhein-Wien zu erhöhen. Ab dem 13. September fliegt People’s neu dienstags und mittwochs jeweils zweimal täglich zu Tagesrandzeiten. Unverändert geplant sind die Frühflüge montags und Abendflüge donnerstags. Ab Mitte November runden zusätzliche Flüge am Freitag und Sonntag die Frequenzerweiterung ab.

Von Mitte Januar bis Ende März 2022 fliegt die People’s Skitouristen aus Dänemark und Schweden nach Altenrhein. Gemeinsam mit dem Reiseveranstalter SkiTravelGoup AG sind jeweils am Samstag (sowie zusätzliche Termine dienstags im Januar) Flüge von/nach Billund und Göteborg geplant. Die Fluglinie People’s sieht in den Ski-Chartern nachhaltig Potential und freut sich, erstmals Incoming-Flüge durchzuführen, wie sie weiter mitteilt.

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