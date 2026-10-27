People’s Airline steigt auf Dornier 328 um

Peoples Viennaline

Die Fluggesellschaft People’s setzt ab Sommerflugplan 2027 ein neues Fluggerät ein und bietet drei tägliche Linienflüge Altenrhein-Wien-Altenrhein an.

Geflogen wird mit einer durch People’s betriebenen zweimotorigen Dornier 328-100 Turboprop-Maschine in einer komfortablen 32-Sitzbestuhlung. Sie verursacht weniger Lärm und CO2-Emissionen als der heutige Embraer 170 Jet. Eine enge Zusammenarbeit mit der renommierten deutschen Fluggesellschaft Private Wings stärkt zudem die betriebliche Zuverlässigkeit.

Private Wings Dornier Do328-100 (Foto: Private Wings)

Der Flugplatz St.Gallen-Altenrhein und die People’s Airline starten in eine erfolgversprechende Zukunft. Die Regionalfluggesellschaft betreibt künftig auf der Linie Altenrhein-Wien eine zweimotorige Dornier 328-100 Turboprop-Maschine mit 32 Sitzplätzen, die weniger Emissionen (Lärm, C02) erzeugt. Zudem wird ab dem Sommerflugplan (ab 28. März 2027) die Frequenz auf werktäglich drei sowie sonntags zwei Linienflüge nach Wien und zurück erhöht. So wird den Kundenbedürfnissen nach mehr Flexibilität Rechnung getragen. Eine enge Zusammenarbeit mit Private Wings, welche 8 typengleiche Dornier 328-100-Flugzeuge betreibt, sichert so auch eine deutlich verbesserte Redundanz und somit betriebliche Zuverlässigkeit für die Kundschaft. Am 28. März 2027 wird die People's Do328-100 ihren Jungfernflug nach Wien antreten. Damit wird die Attraktivität des Flugplatzes St.Gallen-Altenrhein mit der eigenen Fluglinie People’s weiter gesteigert.

Private Wings Dornier Do328-100 Kabine (Foto: Private Wings)

An einem attraktiven Angebot von Sommer-Charterflügen mit den Reiseveranstalter-Partnern High Life Reisen AG und Rhomberg Reisen AG ab dem Flugplatz St.Gallen-Altenrhein wird festgehalten. Gemeinsam mit den Flugpartnern Private Wings (Do328-100), Avanti Air (Dash 8-Q400), Frost (Saab 2000) und Helvetic Airways (E190-E2) werden auch künftig wöchentlich zahlreiche Urlaubs-Destinationen bedient. Nähere Informationen finden sich unter highlifereisen.ch bzw. rhomberg-reisen.ch.

Die Flottenumstellung ist Teil der langfristigen Weiterentwicklung des Flugplatzes St.Gallen-Altenrhein. Zum Zukunftsprogramm des Flugplatzes gehört auch ein umfangreiches Investitionsprogramm; die Infrastruktur wird in den kommenden Jahren deutlich aufgewertet. So wird die Piste komplett saniert und mit den neusten technischen Leitsystemen versehen. Ebenfalls werden das Flugplatz-Vorfeld sowie die dazugehörigen Rollwege erneuert.

Thomas Krutzler, CEO der People’s Air Group, erläutert:

Mit der Anpassung unseres Flugbetriebs und der Modernisierung der Infrastruktur verfolgen wir ein gemeinsames Ziel: Wir wollen den Flugplatz St. GallenAltenrhein langfristig wirtschaftlich tragfähig weiterentwickeln und seine Bedeutung für den Standort sichern. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit den Veränderungen auch in Zukunft ein wichtiger Faktor für die regionale Wertschöpfung bleiben können.

Helvetic Airways übernimmt Winterflugplan 2026/27

Aufgrund der geplanten Umstellung und der damit einhergehend notwendigen Umschulungen und Zertifizierungen wird der People’s Flugplan unverändert zwischen dem 27. Oktober 2026 bis zum 27. März 2027 durch das Einmieten eines Embraer 190-Jets (einschließlich Besatzung) von Helvetic Airways weitergeführt. Dies gilt auch für die geplanten Incoming Ski-Charterflüge zwischen Januar und März 2027, gemeinsam mit dem Reiseveranstalter SkiTravelGroup.

Leichter Personalaufbau beim Airport, geringer Personalabbau bei der Airline

Der Personalbestand bei der Flugplatzbetreibergesellschaft Airport Altenrhein AG wird aufgrund der voraussichtlich zunehmenden Frequentierung von Linien- und Charterflügen leicht erhöht. Die reduzierte Platzzahl im neuen Flugzeugtyp Do328-100 (32 Passagiere, 3 Besatzungsmitglieder) trägt einerseits der Nachfrage auf dem Linienflug Altenrhein-Wien-Altenrhein und somit den wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten gleichermaßen Rechnung. Andererseits benötigt die geringere Sitzkapazität auf dem Linienflug weniger Flugpersonal. Der geringe Personalabbau bei dPeople’s Airline soll nach Möglichkeit über natürliche Fluktuationen erreicht werden. Die People’s Geschäftsleitung und die betroffenen Mitarbeitenden des Flugpersonals führen derzeit Gespräche und suchen gemeinsam nach sozialverträglichen Lösungen.

People’s Air Group