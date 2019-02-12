Peoples Air Group meldet positive Entwicklung

Peoples Viennaline

Die Geschäftsleitung der People’s Air Group freut sich über steigende Passagierzahlen, höhere Auslastung und erfolgreiche Sommerdestinationen.

Die Geschäftsleitung der People’s Air Group blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück; sowohl für den Flughafen St.Gallen-Altenrhein als auch für die Fluglinie People’s kann eine erfreuliche Bilanz gezogen werden. Insgesamt haben im vergangenen Jahr rund 125.000 Fluggäste den Flughafen St.Gallen-Altenrhein genutzt, dies ist eine Steigerung von 3%. Mit der Fluglinie People’s wurden von allen Abflughäfen rund 130.000 Passagiere von/nach Wien sowie zu attraktiven Sommerdestinationen befördert. Besonders erfreulich ist die Entwicklung des Linienverkehrs Altenrhein-Wien; hier konnte im 2018 eine Auslastung von 74% erzielt werden. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung von 8%. Aber auch die Passagierentwicklung bei den Sommercharterflügen ist mit einer Steigerung von 76% sehr zufriedenstellend. Die Business Aviation (gewerblicher und geschäftlicher Reiseverkehr) verzeichnete rund 6.500 Flugbewegungen, dies ist ein Plus von 10% im Vergleich zum Vorjahr.

Ausblick auf Sommerchartersaison 2019

Auch im 2019 bietet People’s gemeinsam mit regionalen Reiseveranstaltern ein umfangreiches Angebot für Sommerferien an. Mit People‘s kann man inzwischen zu zwölf verschiedenen Sommerdestinationen in Spanien (Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza), Italien (Olbia, Cagliari, Neapel, Lamezia Terme), Griechenland (Preveza/Lefkas, Kefalonia), Kroatien (Pula), Korsika (Calvi) und neu ab September auf die Kanalinsel Jersey in den Urlaub fliegen. Unverändert zuverlässig und komfortabel wird ganzjährig bis zu vier Mal täglich die Linienverbindung Altenrhein-Wien angeboten.

„Wir sind zufrieden mit dem Wachstum der People’s und dem Flughafen St.-Gallen-Altenrhein. Dennoch sind wir auch weiterhin bestrebt, unsere Leistung und Effizienz stetig zu steigern und zu verbessern. Es ist unser tägliches Ziel, unsere Kunden zufriedenzustellen und ihnen eine Dienstleistung zu bieten, welche ihre Bedürfnisse und Erwartungen nicht nur erfüllt sondern übertrifft.“, so Thomas Mary, CFO und Pressesprecher People’s Air Group.

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