Pegasus tätigt Grosseinkauf bei Airbus

Rechtzeitig zu Weihnachten kann Airbus eine weitere Grossbestellung für ihre Single Aisle Jets bekanntgeben. Pegasus Airlines kauft 75 Verkehrsflugzeuge aus der A320neo Familie.

Pegasus hat bei Airbus 58 A320neo und 17 A321neo fest in Auftrag gegeben und Optionen für weitere 25 Maschinen gezeichnet, dies teilte Pegasus zusammen mit Airbus am 18. Dezember 2012 mit. Die Festbestellung entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 7,535 Milliarden US Dollar. Die A320neo von Pegasus werden für 180 Passagiere ausgelegt und in dem A321neo werden 220 Fluggäste Platz finden. Bei Airbus ist die Freude doppeltgross, denn die türkische Pegasus Airlines war bislang ein treuer Boeing Kunde und setzte auf die Boeing 737. Momentan betreibt die Fluggesellschaft aus Istanbul 41 Boeing 737-800 und zwei Boeing 737-400.