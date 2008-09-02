Pegasus Airlines kauft 24 Boeing 737

Der türkische LCC Pegasus Airlines sagte, er wolle 24 Flugzeuge von Boeing kaufen, nicht 12, wie in einer früheren Vereinbarung abgemacht.

Der türkische LCC Pegasus Airlines sagte, er wolle 24 Flugzeuge von Boeing kaufen, nicht nur 12, wie in einer früheren Vereinbarung abgemacht.

Boeing sollte bis 2012 12 Flugzeuge liefern, die Pegasus 2005 für USD 800 Millionen erstanden hatte. „Bis Ende 2013 wird Pegasus die Anzahl ihrer Flugzeuge auf 30 erhöhen,“ sagte CEO Ali Sabanci. Pegasus sagte, mit den 24 Boeing 737-800 der neuen Generation werde ihre Flotte zur grössten privaten der Türkei.