Passagierzahlen bei Thai erholen sich

Thai Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Juli 2016 1,587 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 3,6 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 3,3 Prozent auf 6,883 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 4,1 Prozent auf 5,332 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 77,5 Prozent und verbesserte sich somit um 0,8 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte Thai Airways im Juli um 9,9 Prozent zulegen, die Airline transportierte insgesamt 44.807 Tonnen Fracht.

In den ersten sieben Monaten konnte Thai 10,732 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Rückgang von 2,4 Prozent.