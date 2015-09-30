Passagierzahlen bei Thai erholen sich weiter

Airbus A340-600 Thai (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im August 2015 1,584 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 1,5 Prozent.

Die besseren Passagierzahlen lassen sich durch die Stabilisierung der politischen Lage in Thailand erklären. Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 1,5 Prozent auf 6,773 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 2,1 Prozent auf 5,287 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,1 Prozent und verbesserte sich somit um 3,6 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte Thai Airways im August ebenfalls wachsen, transportiert wurden 43.019 Tonnen Fracht, was einem Plus von 8,7 Prozent entspricht.

In den ersten acht Monaten konnte Thai 12,566 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 7,8 Prozent.