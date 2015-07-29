Passagierzahlen bei Thai erholen sich weiter

Airbus A340-600 Thai (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Juni 2015 1,336 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 17,8 Prozent.

Die besseren Passagierzahlen lassen sich durch die Stabilisierung der politischen Lage in Thailand erklären. Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 0,7 Prozent auf 6,211 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 11,1 Prozent auf 4,114 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 66,2 Prozent und verbesserte sich somit um sieben Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Mai eine Abnahme von 21 Prozent vermelden, die Airline transportierte 39.953 Tonnen Fracht.

In den ersten sechs Monaten konnte Thai 9,449 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 8,5 Prozent.