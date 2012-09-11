Passagierzahlen bei Frontier Airlines weiter rückläufig

Frontier Airlines konnte im August 2012 1,210 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von siebzehn Prozentpunkten.

Das Angebot wurde von 1,379 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,201 Milliarden Sitzplatzmeilen um dreizehn Prozentpunkte zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresaugust verschlechterte sich die Nachfrage um elf Prozentpunkte auf 1,101 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf starke 92 Prozent. Mit Frontier und ihren regionalen Diensten flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres 9,104 Millionen Passagiere, dies waren zehn Prozent weniger als in der gleichen Vorjahresspanne. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings. Die Airline betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Maschinen.