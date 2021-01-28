Passagierzahlen bei China Southern

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern flogen im Dezember 2020 insgesamt 10,022 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Corona bedingten Rückgang von 18,4 Prozent.

In China zeichnete sich während der Corona Gesundheitskrise bereits im März eine leichte Erholung im Binnenverkehr ab, diese setzte sich über die Folgemonate im Inlandverkehr fort. Im Dezember konnte Chinas größte Fluggesellschaft im Binnenmarkt 9,940 Millionen Passagiere transportieren, das waren 3,9 Prozent weniger als im Vorjahresdezember. Bei der Fluggesellschaft aus Guangzhou wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 23,9 Prozent auf 22,094 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während die Nachfrage um 34,1 Prozent auf 15,574 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückging. Die Sitzplatzauslastung lag bei 70,5 Prozent und hat sich somit um 10,9 Prozentpunkte verschlechtert.

Das Frachtgeschäft hat sich ebenfalls erholt, im Dezember transportierte China Southern 133,11 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht verglichen mit dem Vorjahresdezember einem Rückgang von 17,3 Prozent.

Im Berichtsjahr 2020 flogen mit China Southern 96,855 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 36,1 Prozent. Das Angebot über das ganze letzte Jahr gerechnete erreichte 214,735 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht einem Rückgang von 37,5 Prozent. Die Nachfrage erreichte 153,441 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einem krisenbedingten Rückgang von 46,1 Prozent gleichkommt. Die durchschnittliche Jahresauslastung aller Flüge lag bei 71,4 Prozent, das waren 11,3 Prozentpunkte weniger als im Jahr 2019.