Passagierzahlen bei American stabil

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat März 2013 9,377 Millionen Fluggäste, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Abnahme von 0,1 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,1 Prozentpunkte auf 14,242 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um einen Prozentpunkt auf 11,772 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung verglichen mit dem Vorjahresmärz um 0,7 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent angestiegen. Die Frachtleistung hat sich um 4,6 Prozentpunkte auf 161.063 Millionen Tonnen-Meilen verschlechtert.