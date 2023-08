Passagierzahlen 2009 Flughafen Zürich

Im Jahr 2009 haben 21.9 Millionen Passagiere den Flughafen Zürich benutzt. Dies entspricht einem Minus von 0.8% gegenüber dem Passagieraufkommen von 2008.

Im vergangenen Jahr fanden 262.121 Bewegungen statt, womit die Anzahl der Flugbewegungen 4.7% unter dem Vorjahreswert liegt. Der Verkehrsanteil der Swiss beträgt derzeit 55.8%, gefolgt von Air Berlin (5.4%), Lufthansa (5.2%) sowie British Airways (2.9%).Das Frachtvolumen nahm im Jahr 2009 um 11.2% gegenüber 2008 ab. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 344.000 Tonnen Fracht transportiert.1.726.373 Passagiere sind im Dezember 2009 am Flughafen Zürich abgeflogen, angekommen oder umgestiegen. Gegenüber Dezember 2008 entspricht dies einem Plus von 7.2%. Die Zahl der Lokalpassagiere nahm im Dezember 2009 um 6.5% auf 1.045.798 zu, die Anzahl Umsteigepassagiere um 8.1% auf 673.752. Die Anzahl Flugbewegungen lag im Dezember 2009 mit 20.430 0.8% über dem Vorjahresmonat. Ein Plus von 22% im Dezember weist beim Frachtvolumen klar auf eine Erholung hin.