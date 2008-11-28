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Passagierverkehr in Indien schrumpft im 2Q

28.11.2008 PSEN
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Die Anzahl Passagiere in der kommerziellen Luftfahrt Indiens hat stark abgenommen, und die IATA warnt, es komme noch schlimmer.

Die indischen Airlines haben im zweiten Quartal insgesamt 13,7% weniger Passagiere befördert. Dafür verbesserte sich die Menge der transportierten Fracht im Cargobereich um durchschnittlich 5,7%. Giovanni Bisignani, CEO der IATA, warnte jedoch, dass der Abwärtstrend weitergehen und die Situation der Industrie sich sogar noch verschärfen werde. Der Passagierverkehr bei den Asien-Pazifik Airlines, welche 31% des Weltmarktes ausmachen, ist um 6,1% gefallen. Die Kapazitätskürzungen von rund 2,3% konnten dem nicht entgegenwirken, die Auslastung sank auf durchschnittlich 72,2%.

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