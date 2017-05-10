Passagierterrasse auf Dock E eröffnet

Vor Ihrem Abflug haben Sie am Flughafen Zürich auf dem Dock E neu die Möglichkeit, an der frischen Luft zu verweilen.

Besuchen Sie die Terrasse auf dem Dock E und erleben Sie das Fluggeschehen aus nächster Nähe. Die neue Passagierterrasse E befindet sich inmitten der drei Pisten und bietet eine spektakuläre Aussicht auf die startenden und landenden Flugzeuge. Insbesondere Langstreckenflugzeuge wie zum Beispiel die A380. Das zurzeit grösste Passagierflugzeug der Welt dockt mehrmals täglich in unmittelbarer Nähe der Terrasse an und kann live und hautnah beobachtet werden. Montierte Ferngläser erlauben es, das eine oder andere Flugzeug noch genauer ins Visier zu nehmen. Spielgeräte machen den Aufenthalt auch für Kinder zu einem Vergnügen.

Die Passagierterrasse Dock E ist im Sommer wie folgt geöffnet:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:00 - 21:00 Uhr

Mittwoch 08:00 - 11:30 und 17:45 - 21:00 Uhr

Samstag 08:00 - 10:30 und 17:45 - 21:00 Uhr

Sonntag 08:00 - 10:30 und 17:45 - 21:00 Uhr

Im Sommer steht die Terrasse E am Mittwoch, Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen der Bevölkerung für Führungen und Spezialanlässe zur Verfügung. Während dieser Zeit bleibt die Terrasse E für die Passagiere geschlossen. Im Winterhalbjahr ist die Terrasse täglich von 08:00 - 19:00 Uhr für die Passagiere geöffnet.

Flughafen Zürich