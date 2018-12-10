Passagierrekord in Hannover

Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hannover)

Wie viele weitere Flughäfen erwartet auch der Flughafen Hannover in diesem Jahr einen neuen Passagierrekord, in diesem Jahr werden 6,3 Millionen Passagiere erwartet.

Der Flughafen Hannover hat einen neuen Passagierrekord erreicht. Vor dem Flug nach Fuerteventura (X3 2148) wurde am 3. Dezember der 6-millionste Fluggast in diesem Jahr von Airport-Geschäftsführer Dr. Raoul Hille persönlich begrüßt. Gemeinsam mit Sybille Reiß, Geschäftsführerin Personal TUI Deutschland, Olaf Petersen, Director TUI Deutschland und der Geschäftsführung der Robinson Club GmbH, Bernd Mäser und Tobias Neumann, überreichte er einen Reisegutschein.

„Bis zum Jahresende erwarten wir sogar 6,3 Millionen Passagiere. Darauf sind wir stolz und das zeigt, dass unser Strecken- und Airline Portfolio gut aufgestellt ist. Viele attraktive und neue Urlaubsziele, aber auch wichtige Business-Strecken sorgen für diese tollen Fluggastzahlen am Hannover Airport“, so Dr. Hille.

Auch Sybille Reiß unterstreicht die guten Standortpotentiale: „Der Hannover Airport ist ein langjähriger und zuverlässiger Partner für TUI fly. Umso mehr freuen wir uns als Homecarrier, den 6-millionsten Gast in den Urlaub fliegen zu dürfen“.

In diesem Jahr haben viele neue Strecken und Airlines wie LOT Polish Airlines, Laudamotion und Tunisair das Urlaubsangebot am HAJ noch vielfältiger gemacht. Palma de Mallorca liegt bei den Flugzielen weiterhin ganz vorne, dicht gefolgt von Antalya und München. Auch die Lufthansa-Gruppe und das breite Low-Cost-Angebot tragen zum Wachstum bei.

Und auch in 2019 geht’s weiter: Finnair startet ab Juni mit täglichen Verbindungen nach Helsinki. Aegean Airlines fliegt ab Sommer zweimal wöchentlich nach Thessaloniki. Und Condor hebt zu vier neuen Sonnenzielen ab: Lamezia Terme, Kavala, Preveza/Lefkas und Samos.

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