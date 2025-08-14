Passagierrekord am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Im Juli 2025 sind 3.256.328 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen, das entspricht einem Plus von 4.8 Prozent. Damit reisten im Juli so viele Passagiere in einem Monat über den Flughafen Zürich wie noch nie.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Juli 2025 bei 2.374.526. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 27.0 Prozent, was 876.200 Passagieren entspricht. Die Sommerferien zählen traditionell zu den verkehrsreichsten Zeiten – so auch dieses Jahr. Neben dem Höchstwert auf Monatsbasis wurde am 28. Juli mit 115.547 Passagieren der verkehrsreichste Tag in der Flughafengeschichte registriert. Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2019 lag rund 500 Passagiere tiefer.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.6 Prozent auf 25.264 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 145 Fluggästen 1.0 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um -0.7 Prozentpunkte auf 84.3 Prozent gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juli 37.501 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 1.3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich