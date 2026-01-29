Passagierrekord am Flughafen Nürnberg

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg blickt auf das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte zurück: 2025 nutzten insgesamt 4.508.765 Passagiere den Flughafen für Urlaubs‑, Städte‑ und Geschäftsreisen sowie Besuche bei Freunden und Verwandten.

Mit diesen Fluggastzahlen wächst das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorjahr um satte 11,9 Prozent und übertrifft zugleich den bisherigen Spitzenwert aus dem Jahr 2018 deutlich.

„Dieser neue Rekord ist ein starkes Zeichen für den Mobilitätsbedarf aus der gesamten Metropolregion“, sagt Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. „Noch nie zuvor haben so viele Menschen den Airport Nürnberg genutzt, um in den Urlaub zu fliegen, zur Geschäftsreise zu starten oder Freunde und Verwandte zu besuchen. Das zeigt eindrucksvoll, wie attraktiv das entspannte Abheben von unserem Flughafen für Privat- und Geschäftsreisende ist.“

Auch die Auslastung der Flugzeuge entwickelt sich weiterhin positiv. Wie bereits im Vorjahr bewegen sich die durchschnittlichen Sitzladefaktoren mit 83 Prozent für das Gesamtjahr auf hohem Niveau, angetrieben durch eine stabile Nachfrage und ein zunehmend optimiertes Flugangebot. Das bedeutet, dass die zusätzlichen Kapazitäten problemlos vom Markt aufgenommen wurden.

Starkes Wachstum in Linien- und Touristikverkehr

Im Linienverkehr (inklusive Low Cost) wurden 2025 2,812 Millionen Passagiere gezählt, ein Plus von 10,8 Prozent zum Vorjahr. Der Touristikverkehr legte mit 1,631 Millionen Fluggästen nochmals kräftig zu und verzeichnete einen Zuwachs von 13,2 Prozent. Zu den beliebtesten Zielländern zählen weiterhin die Türkei, Spanien und Griechenland mit den Top-Destinationen Antalya und Mallorca an der Spitze.

Auch im Bereich der Flugbewegungen zeigte sich 2025 ein Wachstum: 52 918 Starts und Landungen wurden am Airport Nürnberg registriert, ein Plus von 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den Fluggesellschaften gehörten Ryanair, Wizz Air, Marabu Airlines, Corendon Airlines, SunExpress, Eurowings/Lufthansa, Turkish Airlines und Air France/KLM zu den volumenstärksten Partnern am Airport Nürnberg.

Im Frachtbereich wurden insgesamt 4.686 Tonnen geflogene Luftfracht inklusive Transit abgefertigt. Damit liegt das Volumen leicht unter dem Vorjahr (-2,4 Prozent), bleibt aber weiterhin auf einem stabilen Niveau und spiegelt die robuste Nachfrage im Express- und Logistiksegment wider.

Immer modernere und leisere Flugzeuge im Einsatz

Der Trend zu umweltfreundlicheren, besonders leisen und effizienteren Flugzeugen setzte sich auch 2025 fort. Ihr Anteil an den kommerziellen Flugbewegungen stieg erneut auf inzwischen ca. 30 Prozent und trägt dazu bei, den Betrieb zunehmend nachhaltiger zu gestalten.

Flughafen Nürnberg