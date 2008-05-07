Passagierrückgang bei British Airways

Im Berichtsmonat April flogen 2,592 Millionen Passagiere mit British Airways, das entspricht einem Minus von 7,9 Prozent.

British Airways meldete gestern die Passagierzahlen für den Monat April 2008. Wie der Luftfahrtkonzern erklärte, wurden im Berichtsmonat insgesamt 2,592 Millionen Passagiere befördert, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Minus von 7,9 Prozent entspricht.