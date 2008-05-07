Passagierrückgang bei British Airways
07.05.2008 RK
Im Berichtsmonat April flogen 2,592 Millionen Passagiere mit British Airways, das entspricht einem Minus von 7,9 Prozent.
British Airways meldete gestern die Passagierzahlen für den Monat April 2008. Wie der Luftfahrtkonzern erklärte, wurden im Berichtsmonat insgesamt 2,592 Millionen Passagiere befördert, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Minus von 7,9 Prozent entspricht.
Die Zahl der verkauften Sitzplatzkilometer verringerte sich um 7,0 Prozent, während die Zahl der angebotenen Sitzplatzkilometer um 0,4 Prozent zurückging. Die durchschnittliche Auslastung verringerte sich um 5,1 Prozentpunkte auf 71,6 Prozent. Für den Rückgang macht British Airways die chaotische Eröffnung von Terminal 5 in London Heathrow mitverantwortlich.