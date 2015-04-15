Passagierrückgang bei Air France KLM

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat März 2015 6,274 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer leichten Abnahme von 0,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,3 Prozent auf 22,371 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ist mit 18,645 Milliarden Sitzplatzkilometer praktisch unverändert geblieben. Die Auslastung entwickelte sich leicht positiv und hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent verbessert. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,9 Prozent auf 1.318 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage hat sich um 8,7 Prozent auf 822 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Im ersten Quartal 2015 konnte Air France KLM 17,365 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem leichten Wachstum von 0,3 Prozent. Zählt man die Zahlen von Transavia mit ein, dann flogen mit dem Konzern in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 19,020 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,2 Prozent.