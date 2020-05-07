Passagiereinbruch in Dortmund

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Den Dortmund Airport nutzten im April 2020 nur 3.576 Fluggäste. Die Anzahl der Passagiere sank damit auf 1,5 Prozent des Vorjahresniveaus.

Die Flugbewegungen gingen im selben Zeitraum im Vergleich zum Vorjahresmonat um 76 Prozent auf 653 Bewegungen zurück. Besonders stark betroffen ist der Linienflugverkehr mit einem Rückgang von 96,8 Prozent. Einzig die Städte Budapest und Sofia wurden im regulären Linienflugverkehr im April noch vom Dortmund Airport aus angeflogen.

Die Bezirksregierung Münster hat den Dortmund Airport nach vorheriger Antragsstellung auch im Mai und Juni von seiner Betriebspflicht befreit. Damit dürfen Flugzeuge weiterhin nur noch nach vorheriger Anmeldung und Genehmigung starten und landen. Diese Maßnahme ermöglicht es, Vorhaltekosten zu reduzieren.

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