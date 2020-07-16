Passagiereinbruch bei Silkair

Silk Air Airbus A319 (Foto: Silk Air)

Silkair konnte im Juni 2020 lediglich 1.200 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, Corona bedingt waren das 99,7 Prozent weniger al im Vorjahresjuni.

Bei Silkair zeichnete sich im Juni keine Verbesserung bei den Passagierzahlen ab, wegen der Corona Krise flogen praktische keine Passagiere mit der Tochter von Singapore Airlines. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresjuni um 99,3 Prozent auf 7,1 Millionen Sitzplatzkilometer reduziert. Die Nachfrage hat sich um 99,7 Prozent auf 2,6 Millionen Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung der Flüge lag bei tiefen 36,6 Prozent, das waren 44,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuni.

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020