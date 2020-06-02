Passagiereinbruch bei SAS

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS musste wegen der Corona Krise im Berichtsmonat April 2020 einen starken Passagierrückgang hinnehmen.

Scandinavian Airlines konnte im April 94 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 95,6 Prozent. Im Berichtsmonat konnte SAS 54 Millionen Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 98 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 94,5 Prozent auf 203 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Auslastung hat sich um 47,9 Prozentpunkte auf 26,2 Prozent verschlechtert.