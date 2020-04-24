Passagiereinbruch bei SAS

Wegen der Corona Krise sind auch bei SAS im März 2020 die Passagierzahlen eingebrochen. SAS konnte im März 995 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Einbruch von 59,6 Prozent.

Im Berichtsmonat März konnte Scandinavian Airlines 1,113 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 61,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 44,9 Prozent auf 2,288 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich um 21,7 Prozentpunkte auf 48,6 Prozent verschlechtert.