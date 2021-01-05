Passagiereinbruch bei Ryanair

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im Dezember 2020 lediglich 1,9 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, das waren rund sechsmal weniger als im Vorjahresdezember.

Im Vorjahr flogen mit Ryanair im Dezember noch 11,2 Millionen Passagiere, krisenbedingt waren es in diesem Dezember 2020 nur noch 1,9 Millionen anstatt der geplanten 12 Millionen Passagiere. Wegen der Reiseeinschränkungen in Europa sind die Passagierzahlen im Dezember weiterhin meilenweit entfernt von der Normalität. Die Flugzeuge waren im Dezember 2020 zu 73 Prozent ausgelastet, im Vorjahresdezember lag die Auslastung bei 95 Prozent. Der wachstumsverwöhnte Low-Cost-Carrier aus Irland bot etwa noch 30 Prozent der Flüge vom Vorjahresdezember an.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Ryanair Group 52,1 Millionen Fluggäste (Vorjahr 152,4 Millionen) an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 66 Prozent.