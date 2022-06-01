Passagiereinbruch bei Air China

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im April 2022 insgesamt 1,329 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Einbruch von 41,4 Prozent.

Wegen weiteren Coronaausbrüchen in China sind die Verkehrszahlen auch bei Air China regelrecht eingebrochen. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum April 2021 um 40,7 Prozent auf 2,052 Milliarden verschlechtert, die Kapazität wurde um 35,9 Prozent auf 3,754 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 35,9 Prozentpunkte auf 54,7 Prozent verschlechtert.

Air China transportierte im April 2022 insgesamt 76.531 Tonnen an Luftfracht, das waren zwanzig Prozent weniger als im April 2021.

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