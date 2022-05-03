Passagiereinbruch bei Air China

Air China first Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Air China konnte im März 2022 insgesamt 2,266 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Einbruch von 70,2 Prozent.

Wegen weiteren Coronaausbrüchen in China sind die Verkehrszahlen auch bei Air China regelrecht eingebrochen. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum März 2021 um 70,1 Prozent auf 3,458 Milliarden verschlechtert, die Kapazität wurde um 63,3 Prozent auf 5,856 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 13,4 Prozentpunkte auf 59,1 Prozent verschlechtert.

Air China transportierte im März 2022 insgesamt 87.086 Tonnen an Luftfracht, das waren 21,4 Prozent weniger als im März 2021.