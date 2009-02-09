Paris schliesst Flughäfen wegen Sturm

Die französische Luftfahrtbehörde liess wegen dem Sturm über Nordfrankreich gestern um 20 Uhr die drei Pariser Flughäfen schliessen.

Die französische Luftfahrtbehörde liess wegen dem Sturm über Nordfrankreich um 20 Uhr die drei Pariser Flughäfen schliessen.

Morgen um 10 Uhr werden die Flughäfen Charles de Gaulle, Orly und Bourget wieder geöffnet. Es werden Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h erwartet, dazwischen Böenspitzen bis 160 km/h. Air France strich 210 Flüge und buchte für die gestrandeten Passagiere 1400 Hotelzimmer am Flughafen Charles de Gaulle.

Schon am 24. Januar zog ein Sturm mit Windgeschwindigkeiten bis 190 km/h über Frankreich. Versicherungen schätzen die Schäden des Sturms auf EUR 1 Milliarde. Der heutige Sturm ist zwar weniger stark, dürfte aber grössere Landstriche treffen.