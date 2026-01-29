Paris Charles de Gaulle präsentiert Passagierzahlen

Flughafen Paris Charles de Gaulle (Foto: Groupe ADP)

Der Flughafen Paris Charles de Gaulle konnte im Jahr 2025 insgesamt 72,029 Millionen Passagiere abfertigen, das entspricht einem Plus von 2,5 Prozent.

Der größte Flughafen Frankreichs konnte im vergangenen Jahr leicht zulegen und erreichte mit 72,029 Millionen Passagieren 94,6 Prozent des Verkehrs aus dem Jahr 2019 vor der Corona Krise. Bei den Flugbewegungen verzeichnete der Flughafen Paris Charles de Gaulle 473.798 Starts und Landungen, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent. Die Flugbewegungen liegen damit auf einem Niveau von 95,1 Prozent des Werts von 2019.