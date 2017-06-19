Paris Air Show ist eröffnet

Paris Air Show (Foto: Paris Air Show)

Heute Montag, den 19. Juni 2017, hat am Flughafen Le Bourget die zweiundfünfzigste Paris Air Show begonnen.

Vom 19. bis zum 25. Juni 2017 zeigen 2.300 internationale Aussteller aus 47 Ländern in Le Bourget ihre Produkte. An der diesjährigen Paris Air Show werden mehr als 120 Flugzeuge und Hubschrauber ausgestellt sein. Viele Maschinen werden während des täglichen Flugprogramms auch vorgeflogen. In diesem Jahr werden rund 150.000 Fachbesucher und 200.000 Zuschauer an der Show erwartet. An der Paris Air Show 2017 werden viele größere und kleinere Aufträge erwartet.