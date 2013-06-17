Paris Air Show feiert goldiges Jubiläum

Heute Montag, den 17. Juni 2013, öffnet die Paris Air Show zum fünfzigsten Mal die Pforten, es handelt sich dabei weltweit um die bedeutendste Luftfahrtmesse.

Bis zum 23. Juni 2013 zeigen mehr als 2200 internationale Aussteller ihre Produkte, die Organisatoren erwarten mehr als 350.000 Besucher und rund 3100 Journalisten. An der diesjährigen Paris Air Show werden rund 140 Flugzeuge und Hubschrauber ausgestellt sein, viele Maschinen werden auch während des täglichen Flugprogramms vorgeflogen. An der Paris Air Show 2013 werden rund 150.000 Fachbesucher erwartet. An den drei Veranstaltungstagen, die für das gesamte Publikum geöffnet sind, rechnen die Organisatoren mit weiteren 200.000 Besuchern.