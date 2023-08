Paris Air Show Le Bourget

Heute öffnet die 48. Paris Air Show „Le Bourget“ ihre Türen vorerst für Händler, bevor die Messe ab dem 19. Juni auch einem öffentlichen Publikum zugänglich gemacht wird.

Dieses Jahr werden sich die kommerziellen Airlines höchstwahrscheinlich nicht mit Bestellungen überbieten, nur im Militärsektor werden zwei wichtige Deals mit Spannung erwartet. Einerseits könnten die Vertreter des Eurofighters endlich die Zusagen von Deutschland, GB, Spanien und Italien erhalten, andererseits, aber noch sehr unsicher, könnten die Vereinigten Arabischen Emirate sich für eine Bestellung bei Rafale entscheiden. United Airlines und Emirates sollen Anfragen an Boeing und Airbus im Peto haben, zumindest was United betrifft, werden die konkreten Bestellungen aber erst später in diesem Jahr erfolgen. Gänzlich abgeschrieben ist, dass Boeing vor oder während der Show den Jungfernflug ihres Dreamliner 787 durchführen wird, auch wenn die Herstellerin darauf beharrt, diesen noch diesen Monat absolvieren zu können. Dennoch sind sowohl Airbus als auch Boeing relativ optimistisch, was die Anzahl der Bestellungen für das Jahr 2009 angeht. Grund dafür ist scheinbar eine leichte Verbesserung der Finanzierungskonditionen, die eine Studie der UBS festgestellt haben will. Trotz der Krise hat „Le Bourget“ nichts an Attraktivität eingebüsst, alle 353 Messestände oder „Chalets“, wie sie genannt werden, sind ausgebucht. Ab heute bis zum 19. Juni können erstmals Käufer und Verkäufer die Show besuchen, ab dem 19. Juni steht der Salon schliesslich auch dem restlichen Publikum bis zum 21. Juni zur Besichtigung offen.

Link: Paris Air Show Le Bourget