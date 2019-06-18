Paris Air Show 2019 ist eröffnet

Paris Air Show (Foto: Paris Air Show)

Am Montag, den 17. Juni 2019, eröffnete die dreiundfünfzigste Paris Air Show in Le Bourget ihre Tore.

Vom Montag bis zum Sonntag zeigen mehr als 2.300 internationale Aussteller aus 48 Ländern ihre Aviatik Produkte. An der diesjährigen Paris Air Show werden 140 Flugzeuge und Hubschrauber ausgestellt sein. Fünfundvierzig Maschinen werden während des täglichen Flugprogramms auch vorgeflogen.

In diesem Jahr werden rund142.000 Fachbesucher und mehr als 180.000 Zuschauer an der Paris Air Show erwartet.