Paris Air Show öffnet die Tore

Paris Air Show (Foto: Paris Air Show)

Heute Montag, den 15. Juni 2015, eröffnet am Flughafen Le Bourget die einundfünfzigste Paris Air Show.

Vom 15. bis zum 21. Juni 2015 zeigen 2.260 internationale Aussteller aus 47 Ländern ihre Aviatik Produkte. An der diesjährigen Paris Air Show werden 120 Flugzeuge und Hubschrauber ausgestellt sein. Viele Maschinen werden während des täglichen Flugprogramms auch vorgeflogen. In diesem Jahr werden 139.000 Fachbesucher und 176.000 Zuschauer an der Show erwartet, auch in diesem Jahr werden viele größere und kleinere Aufträge erwartet.