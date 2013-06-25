Paris Air Show, Milliardenaufträge für Airbus

Der europäische Flugzeugbauer Airbus konnte während der diesjährigen Paris Air Show Flugzeuge im Wert von knapp 70 Milliarden US Dollar verkaufen.

Airline Muster Bestellungen Absichtserklärungen A320ceo/A320neo/

A321neo

Die führenden Flugzeughersteller können mit der Paris Air Show 2013 zufrieden sein. An der weltgrößten Luftfahrtmesse wurden so viele Aufträge wie selten unterzeichnet. Bei Airbus lief das Geschäft ausgezeichnet. Auf der Messe hat der europäische Flugzeugbauer Aufträge im Wert von 68,7 Milliarden Dollar entgegennehmen können, Verträge für ganze 466 Flugzeuge konnten unterzeichnet werden. 241 der Flugzeuge wurden fest bestellt und für 225 Maschinen wurden Kaufabsichtserklärungen unterschrieben. Naturgemäß lief es bei den Single Aisle Jets am besten, hier verkauften sich die NEOs besonders gut, aber auch die Aufträge bei den Langstreckenjets können sich sehen lassen, sogar zwanzig A380 Superjumbos konnten verkauft werden. Man muss jedoch anmerken, dass viele dieser Aufträge bereits vor der Paris Air Show angekündigt wurden.