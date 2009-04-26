Paramount will internationale Flüge lancieren

Indiens einzige Full Business Class Airline, Paramount Airways, ist daran, Pläne zum Einstieg in den internationalen Markt zu prüfen.

Die Airline führt bereits Gespräche mit Flugzeugherstellern über den Erwerb eines Langstreckenflugzeuges. Ausserdem bestehen bereits Kontakte mit mehreren grossen Flughäfen, die um die Airline werben. Paramount Airways Direktor Mr M. Thiagarajan sagte, die Fluggesellschaft werde auf alle Fälle in den internationalen Markt einsteigen, zuvor werde sie jedoch alle Möglichkeiten genau abwägen. Zurzeit sieht Paramount vor, den internationalen Betrieb bis 2010 oder 2011 aufzunehmen, bis dahin sollte sie über eine Flotte von 20 Maschinen und fünf Jahre Betriebserfahrung im Inland verfügen.