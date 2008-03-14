Paramount will 20 Grossraumflugzeuge kaufen

Paramount will die Details zum Kauf von 20 Grossraumflugzeugen in zwei bis drei Wochen bekanntgeben.

Die Airline hatte bereits im Februar Verhandlungen mit Airbus und Boeing aufgenommen, es war jedoch noch zu keinem Abschluss gekommen. Im Gespräch sind der Airbus A330 und A350 sowie die Boeing 787. Die Betrieb auf internationaler Ebene soll 2011 aufgenommen werden, geplant sind Verbindungen zwischen europäischen Städten wie Rom, Wien, London und Paris mit mittelgrossen Städten in Indien.



