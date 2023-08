Papst betet für Alitalia

Jetzt ist wohl höchste Zeit vernünftig miteinander zu reden. Der Alitalia wird laut Insideraussagen nächste Woche das Geld ausgehen.

Wir von FliegerWeb haben bereits Ende März rechnerisch belegt, dass der Alitalia im September der Sprit ausgehen wird. Jetzt ist es scheinbar so weit. Die Gewerkschaften glauben es Sonderkommissar Augusto Fantozzi immer noch nicht. Den Geldgebern platzte am Freitag der Kragen, sie liefen, ohne ein Resultat zu erzielen, den Gewerkschaften davon. Nach Aussagen von Alitalia könnten ab Montag Teile der angeschlagenen Fluggesellschaft am Boden bleiben und Personal muss entlassen werden. Eine Fluggesellschaft mit einer solch schlechten Presse muss ihre Flugzeugführer ab nächster Woche wohl mit Bargeld auf die Strecke schicken, damit die Maschinen an den Destinationen gegen Barzahlung mit Treibstoff für den Rückflug betankt werden. Wir von FliegerWeb würden der stolzen, italienischen Airline nur noch Kerosin auf Vorauszahlung oder Barzahlung liefern. Falls Alitalia zahlungsunfähig wird, wäre dies nach PANAM und Swissair wohl die nächste ganz grosse Airline Pleite mit Katastrophenwirkung!