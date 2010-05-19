Pamir Antonov AN-24 abgestürzt

Bereits am Montagmorgen ist eine Antonov An-24 von Pamir Airways nördlich von Kabul in Afghanistan bei schlechtem Wetter abgestürzt, das Wrack wurde noch nicht gefunden.

Die An-24 von Pamir Airways ist während des Linienfluges zwischen Kunduz und Kabul bei der Überquerung des Salang Passes bei schlechtem Wetter abgestürzt. Neben fünf Besatzungsmitgliedern befanden sich 38 Passagiere an Bord, wahrscheinlich hat niemand von den 43 Insassen den Absturz überlebt. Die Absturzstelle konnte lokalisiert werden, das Wrack wurde wegen des schlechten Wetters jedoch noch nicht gefunden. Die Maschine hatte Baujahr 1971 und wurde aus Rumänien eingeführt, Pamir Airways betreibt seit 1995 Linienverkehr in Afghanistan.