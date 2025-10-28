Paderborn/Lippstadt zieht positive Herbstferienbilanz

Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Wikipedia)

Mit 61.529 Fluggästen hat der Flughafen Paderborn/Lippstadt die eigene Prognose für die Herbstferien übertroffen.

Die NRW-Herbstferien haben am Flughafen Paderborn/Lippstadt den ungebrochenen Trend zu Urlaubsreisen bestätigt. In den vergangenen zwei Wochen konnte der heimische Airport exakt 61.529 Fluggäste begrüßen und damit die eigene Prognose für diesen Zeitraum übertreffen. Die am meisten frequentierten Ziele waren einmal mehr Antalya und Palma de Mallorca.

Nach 57.506 Fluggästen in 2023 und 65.819 Passagieren im vergangenen Jahr bleiben die NRW-Herbstferien damit für den Flughafen Paderborn/Lippstadt eine wichtige Phase im ganzen Jahr. Mit 2024 sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar, da sich die München-Verbindung der Lufthansa damals im eingeschwungenen Zustand befand. Aktuell ist die deutschlandweit einmalige Initiative skyhub PAD bei der Weiterführung der München-Linie im Aufbau.

Unser Flughafen ist auch für Urlauberinnen und Urlauber das Tor zur Welt. Das erfreuliche Ergebnis in den NRW-Herbstferien unterstreicht, dass das Angebot an unserem Airport die Wünsche der Menschen sehr gut trifft. Wir wünschen uns, dass die politischen Entscheidungsträger die Bedeutung der Luftfahrt für die ganze Bevölkerung erkennen und durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Branche stärken. Schließlich treffen die vergleichsweise hohen Gebühren und Abgaben auch die Urlaubsreisenden,

betont Geschäftsführer Roland Hüser.

Flughafen Paderborn Lippstadt