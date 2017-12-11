Paderborn-Lippstadt präsentiert Novemberzahlen

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

39.350 Passagiere nutzten letzten Monat den Flughafen Paderborn-Lippstadt, das bedeutet ein deutliches Plus von 15,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresnovember.

Das gute Ergebnis unterstreicht die positive Passagierentwicklung am Paderborn-Lippstadt Airport. Linienverkehr und touristischer Verkehr trugen im November gleichermaßen zum Wachstum bei. Die Anbindungen an die Lufthansa-Drehkreuze München und Frankfurt bescherten dem Airport ein Plus von rund 22 Prozent. Der Anteil am Gesamtverkehr des Airports beträgt rund ein Drittel. Die reinen Touristikflüge legten um rund 12 Prozent zu und bewegen sich damit ebenfalls deutlich über dem Niveau des Vorjahresmonats.

„Das anhaltende Wachstum bestätigt, dass nach dem Sommer- auch unser Winterflugplan in diesem Jahr an Attraktivität gewonnen hat. Die erweiterten Möglichkeiten durch die Frankfurt-Strecke, die Rückkehr Ägyptens in den Flugplan sowie die Erholung im Türkeitourismus stimmen uns auch im Hinblick auf die bevorstehende Gesamtbilanz für 2017 positiv“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Flughafen Paderborn-Lippstadt