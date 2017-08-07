Paderborn-Lippstadt präsentiert Italienflüge

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Ab kommendem Jahr stehen am Paderborn-Lippstadt Airport sieben neue Italien-Ziele im Flugplan.

Als erster Reiseanbieter in Deutschland hat DER SCHMIDT hierfür gemeinsam mit einem Flughafen Reiseangebote entwickelt. Zwischen Ende März bis Mitte Juni sind damit Rom, Sardinien und Sizilien, der Golf von Sorrent, Ischia im Golf von Neapel sowie die Liparischen Inseln und Apulien direkt ab PAD erreichbar.

Die insgesamt 16 Flugreisen erfolgen im Vollcharter mit der deutschen Fluggesellschaft Small Planet Airlines. Hierbei kommen moderne Flugzeuge vom Typ Airbus A320 zum Einsatz. Alle Reiseangebote beinhalten Flug, Transfer und Hotel. Je nach individuellen Vorlieben können hierzu verschiedene Ausflüge und Erlebnisse hinzugebucht werden. Eine deutschsprachige Reiseleitung betreut die Urlauber jeweils bereits ab dem Paderborn-Lippstadt Airport, wo ein kostenloser Parkplatz für die gesamte Reisezeit zum Angebot gehört.

Die Ziele wurden in enger Abstimmung zwischen DER SCHMIDT und dem Paderborn-Lippstadt Airport entsprechend der Nachfrage im Einzugsgebiet zusammengestellt und terminiert. Damit besteht unter anderem die Möglichkeit, an der Ostermesse auf dem Petersplatz in Rom teilzunehmen oder in einer christlichen Pension in der Vatikanstadt zu übernachten. Ob Wellness auf Ischia, malerische Landschaften an der Amalfiküste sowie auf den Liparischen Inseln, die zum UNESCO-Weltnaturerbe zählen, oder die Verbindung von Bade- und Kultururlaub auf Sardinien, Sizilien oder in Apulien – die Angebote bilden eine große Bandbreite der Vielfalt des Sehnsuchtszieles Italien ab.

„Es gibt in unserer Region eine sehr große Nachfrage nach exklusiven Sonderreisen. Wir freuen uns, dass das renommierte Reiseunternehmen DER SCHMIDT ab 2018 seine einzigartigen Reisen mit Direktflügen von unserem Heimathafen anbietet“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Philipp Cantauw, Geschäftsführer der Reisebüro Schmidt GmbH ergänzt: „Wir haben uns bewusst für den Paderborn-Lippstadt Airport entschieden, weil der Heimathafen genau die persönliche Note aufweist, die wir auch auf den Urlaub unserer Gäste übertragen wollen. Die Voraussetzungen ermöglichen es hier, dass sich die Reise mit uns ab dem Start wie ein Ausflug mit dem eigenen Privatjet anfühlt.“

Flughafen Paderborn-Lippstadt