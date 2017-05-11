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Paderborn Lippstadt mit Linie nach Hurghada

11.05.2017 JS
Paderborn-Lippstadt Airport
Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Vom Paderborn Lippstadt Airport werden wieder regelmäßige Direktflüge nach Ägypten angeboten.

Am 05. Mai startete die Fluggesellschaft Fly Egypt – und jetzt jeden Freitag – nach  Hurghada. Zum Erstflug ins beliebte Bade- und Taucherparadies am Roten Meer wurde die Crew am Heimathafen feierlich empfangen.

Die ägyptische Fluggesellschaft hebt ab sofort immer freitagmorgens um 07:20 Uhr am PAD ab und landet um 11:50 Uhr auf dem Hurghada International Airport. Eingesetzt werden Jets vom Typ Boeing 737-800, die 183 Passagieren Platz bieten. Hurghada ist eine weitere hochattraktive Destination für Paderborn-Lippstadt. Neben Direktflügen und Anschlussflügen zu weltweiten Zielen gibt es auch regelmäßige Anbindungen an die Drehkreuze München und Frankfurt.

Paderborn Lippstadt Airport

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