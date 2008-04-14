Pacific Airlines wird zu Jetstar Pacific und wächst

Pacific Airlines, die zweitgrösste Fluggesellschaft Vietnams, erwartet dieses Jahr eine Verdoppelung ihres Umsatzes auf 145 Millionen USD nachdem sie sich der australischen Jetstar Airways anschloss.

Nächsten Monat wird Pacific Airlines zu Jetstar Pacific werden und in diesem und im nächsten Jahr je fünf zusätzliche Flugzeuge in ihre Flotte aufnehmen, um die neuen Strecken im eigenen und nach benachbarten asiatischen Ländern zu bedienen.

Jetstar ist eine Billigfluggesellschaft der australischen Quantas Gruppe und hat letztes Jahr einen 18 Prozent Anteil an Pacific Airlines gekauft. Bis 2010 werde der Anteil auf 30 Prozent erhöht, sagt Quantas.