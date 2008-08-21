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PW1000G erste Tests bestanden

21.08.2008 RK
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Das neue Pratt & Whitney Triebwerk PW1000G hat die erste Testserie hinter sich.

CR Pratt & Whitney

Das neue Pratt & Whitney Triebwerk PW1000G hat PW1000G hat die erste Testserie hinter sich.

Das moderne Triebwerk für die neuste Generation von Kurzstreckenflugzeugen wurde nach Bodentests an dem Boeing 747SP Testflugzeug von Pratt & Whitney während 43 Stunden im Flug getestet. Jetzt wird das Triebwerk mit seinem neuartigen Fan an den A340-600 Testträger von Airbus montieren. Die Flugtests werden in Toulouse durchgeführt und ab November etwa 75 Flugstunden umfassen.
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