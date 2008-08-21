PW1000G erste Tests bestanden
21.08.2008 RK
Das neue Pratt & Whitney Triebwerk PW1000G hat die erste Testserie hinter sich.
Das neue Pratt & Whitney Triebwerk PW1000G hat PW1000G hat die erste Testserie hinter sich.
Das moderne Triebwerk für die neuste Generation von Kurzstreckenflugzeugen wurde nach Bodentests an dem Boeing 747SP Testflugzeug von Pratt & Whitney während 43 Stunden im Flug getestet. Jetzt wird das Triebwerk mit seinem neuartigen Fan an den A340-600 Testträger von Airbus montieren. Die Flugtests werden in Toulouse durchgeführt und ab November etwa 75 Flugstunden umfassen.