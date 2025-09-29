PLAY stellt Flugbetrieb ein

Airbus A321 PLAY (Foto: PLAY)

Die isländische Fluggesellschaft hat laut eigenen Aussagen heute Montag, den 29. September 2025, den Flugbetrieb eingestellt.

Die Low-Cost-Airline startete am 24. Juni 2021 ab dem Hauptstadtflughafen Keflavik den Flugbetrieb. Am Steuer der Fluggesellschaft PLAY waren auch Manager der Konkursiten WOW Air. Nun muss die Fluggesellschaft PLAY nach nur vier Jahren ebenfalls den Flugbetrieb einstellen. Laut isländischen Medienberichten werden 400 Mitarbeiter ihren Job los. Wie es mit den bereits gebuchten Tickets weitergeht, scheint momentan noch nicht ganz klar zu sein. Die Fluggesellschaft schreibt auf ihrer Homepage, dass die gestrandeten Passagiere mit anderen Airlines zurückfliegen oder weiterfliegen sollen. Das Management bedauert das abrupte Ende des Flugbetriebs.