PLAY präsentiert solide Passagierzahlen

Airbus A321 PLAY (Foto: PLAY)

PLAY verzeichnet in diesem Winter die höchste Auslastung in der Geschichte der Airline, die Passagierzahlen stiegen verglichen mit dem Vorjahresmärz um 65 Prozent an.

Auslastungshoch für die eigentlich weniger frequentierten Wintermonate und enormes Passagierwachstum: PLAY Airlines beförderte im März 142.918 Passagiere, was eine Steigerung von 65 Prozent gegenüber dem März 2023 bedeutet. Im Vorjahr wählten 86.661 Passagiere die isländische Low-Cost-Airline, um eine Reise nach Island oder Nordamerika zu unternehmen. Die Auslastung von PLAY lag im März 2024 bei 88,1 Prozent im Vergleich zu 80,6 Prozent im März vergangenen Jahres. Es ist die höchste Auslastung, die PLAY in einem Wintermonat seit der Gründung im Jahr 2019 hatte.

Von den Passagieren, die im März 2024 mit PLAY flogen, kamen 25,6 Prozent aus Island, 36 Prozent flogen nach Island und 38,4 Prozent waren Umsteigepassagiere. Der hohe Anteil der Fluggäste, die Island als Reiseziel wählen, bestätigt die steigende Nachfrage, die sich nach der ungenauen weltweiten Berichterstattung über die seismischen Aktivitäten auf der Insel langsam wieder erholt.

PLAY erreichte darüber hinaus im März eine Pünktlichkeitsquote von 94 Prozent, die zu den besten in der Luftfahrtbranche zählt.

Ob Wochenend-Trip in einer Metropole oder eine Auszeit am Strand: Die Nachfrage nach den südlichen Zielen von PLAY war stark. Alicante, Lissabon, Madrid, Barcelona und Teneriffa waren alle zu rund 90 Prozent ausgelastet. Auch die Städteziele in Europa erfreuten sich einer starken Nachfrage. London, Berlin, Paris und Kopenhagen waren zu über 90 Prozent ausgelastet, Dublin und Amsterdam zu fast 90 Prozent.

Zwei neue Ziele bei PLAY

PLAY kündigte im März zwei neue Destinationen an, die Insel Madeira und Marrakesch. PLAY wird am 17. Oktober 2024 den ersten Flug nach Marrakesch anbieten und bis zu zwei wöchentliche Flüge donnerstags und sonntags durchführen. Mit rund fünf Stunden Flugzeit wird dies wird der erste Linienflug zwischen Island und Afrika sein. Nach Madeira geht es ab dem 15. Oktober jeden Dienstag.

"Wir hatten im März akzeptable Auslastungszahlen, wobei die frühe Osterzeit die negativen Auswirkungen der seismischen Aktivitäten gegen Ende 2023 mehr als ausgeglichen hat. Die Hochsommer-Saison liegt vor uns, und wir freuen uns darauf, weitere Rekorde in der Geschichte von PLAY zu brechen“, bekräftigt Einar Örn Ólafsson, Chief Executive Officer von PLAY. „Die Zahl der Passagiere, die mit uns nach Island reisen, und die Zahl der Umsteigepassagiere sind ein toller Beweis dafür, wie viel Arbeit wir geleistet haben, um unseren Bekanntheitsgrad in unseren ausländischen Märkten zu erhöhen, in denen wir danach streben, wettbewerbsfähige Preise anzubieten. Ich bin sehr stolz auf unser Team, und unsere Pünktlichkeitsstatistik im März zeigt das hohe Maß an Professionalität, das meine Kollegen und Kolleginnen mitbringen."