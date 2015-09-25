PEMCO liefert Umbaufrachter aus
25.09.2015 RK
Der Umbauspezialist PEMCO World Air Service hat eine weitere Boeing 737 zu einem Frachtflugzeug umgebaut.
Die Boeing 737-300F geht nach Shenzhen an SF Airlines, die dem Expresspaketdienst SF Express zugehört. Der Umbauspezialist aus den USA hat für den chinesischen Frachtdienstleister inzwischen zehn Boeing 737-300/400 zu Frachtflugzeugen umgebaut. Die neuste Boeing 737-300F von SF Airlines kann neun Paletten aufnehmen, die Ladekapazität beträgt 20 Tonnen und die Kubatur liegt bei 130 Kubikmetern.