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PEMCO liefert Umbaufrachter aus

25.09.2015 RK
SF Airlines Boeing 737-300F
SF Airlines Boeing 737-300F (Foto: PEMCO)

Der Umbauspezialist PEMCO World Air Service hat eine weitere Boeing 737 zu einem Frachtflugzeug umgebaut.

Die Boeing 737-300F geht nach Shenzhen an SF Airlines, die dem Expresspaketdienst SF Express zugehört. Der Umbauspezialist aus den USA hat für den chinesischen Frachtdienstleister inzwischen zehn Boeing 737-300/400 zu Frachtflugzeugen umgebaut. Die neuste Boeing 737-300F von SF Airlines kann neun Paletten aufnehmen, die Ladekapazität beträgt 20 Tonnen und die Kubatur liegt bei 130 Kubikmetern.

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