P-51D Mustang in Reno abgestürzt

Am Freitag, den 16. September 2011, ist eine P-51D im legendären Reno Air Race abgestürzt, dabei verloren der Pilot und acht Zuschauer ihr Leben.

Am Steuer der P-51D sass der erfahrene Air Race Pilot Jimmy Leeward, der bei dem Absturz ums Leben kam, die aufschlagende Maschine riss acht weitere Menschen aus dem Leben und verletzte mehr als 75 Zuschauer. Die P-51D N79111 wurde durch den 74 Jährigen Piloten im Tiefstflug auf einer Höhe von unter 30 Meter geflogen, in hoher Geschwindigkeit geriet der Warbird aus dem Zweiten Weltkrieg ausser Kontrolle und stürzte ab. Eine Unfalluntersuchung wurde durch die Amerikanische Luftfahrtbehörde eingeleitet, das Flugzeugrennen musste frühzeitig beendet werden.





Video: P-51D Mustang Crash Reno Air Race

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