Pünktlichkeitsstatistik von Flightstats

Am 4. Juni wurde die Rangliste der 50 pünktlichsten Flughäfen veröffentlicht. An der Spitze sind auch europäische Plätze.

An den ankommenden Flügen berechnet war im Mai Tokio Haneda der pünktlichste Flughafen. Von 12910 ankommenden Flügen waren 91 Prozent weniger als 15 Minutenverspätet. Auf dem zweiten Platz landete Orlando in Florida und auf dem dritten war bereits der Grossflughafen München. Weitere europäische Plätze unter den ersten 10 waren Paris Orly auf Platz 8 und Amsterdam Schiphol auf Platz 9. Frankfurt nimmt Platz 22 ein und Zürich liegt nicht unter den weltweit 50 pünktlichsten Plätzen.